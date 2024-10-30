Sharp анонсировала смартфон с защитой по военному стандарту

Помимо нового флагмана Aquos R9 Pro, компания Sharp Corporation анонсировала доступный смартфон Aquos Sense 9.

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В дополнение к компактным размерам и небольшому весу (166 грамм) новинка получила водонепроницаемый и ударопрочный корпус, соответствующий стандарту MIL-STD-810H (ударопрочность соответствует MIL-STD-810G).

Особенности

Aquos Sense 9 заключён в цельнометаллический корпус и оснащён 6,1-дюймовым дисплеем Pro IGZO OLED с разрешением 2340×1080 пикселей, переменной частотой обновления от 1 до 120 Гц и пиковой яркостью 1500 нит. За производительность гаджета отвечает 4-нм процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 в сочетании с GPU Adreno 710, 6 или 8 ГБ ОЗУ LPDDR4X и 128 или 256 ГБ ПЗУ UFS 2.2.

На задней панели смартфона расположена двойная основная камера:

50 Мп главный датчик 1/1.55″, f/1.9, автофокус, OIS;

50 Мп широкоугольный объектив 1/2.5″, f/2.2, автофокус.

Разрешение селфи-камеры составляет 32 Мп (f/2.2). Ёмкость аккумулятора Aquos Sense 9 – 5000 мАч. Время автономной работы достигает двух дней при использовании смартфона в течение 10 часов ежедневно.

Также стоит отметить наличие стерео-динамиков, поддержку Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, GPS и NFC. Дактилоскопический сканер расположен на боковой грани. Размеры: 149×73×8.9 мм, вес – 166 грамм. В качестве ОС используется Android 14. Производитель обещает три обновления ОС и пять лет обновлений безопасности.

Сроки выхода

Продажи Aquos Sense 9 в Японии стартуют 7 ноября. Устройство доступно в шести цветах: синий, серо-бежевый, коралловый, зелёный, белый и чёрный. Стоимость новинки составляет 67 100 йен (примерно $437).