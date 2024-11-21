Почему осенняя погода такая непредсказуемая?

Иногда осенью и весной тяжело подобрать одежду по погоде. Кажется, что утром будто бы лучше надеть свитер, но уже к обеду становится тепло. Портал Popular Science рассказал, почему осенняя погода ощущается такой капризной.

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Метеорологические причины

При измерении температур воздуха метеорологи обычно используют погодные станции, находящиеся на определенной высоте от земли. Однако это расстояние не учитывает температуру земли — а она определенно играет роль. Летом земля теплая, и охлаждается она медленнее, чем воздух. Поэтому летом даже сравнительно низкая температура ощущается выше: мы чувствуем остаточное тепло, излучаемое землей.

Помимо этого, еще один фактор — состав земли. Так, бетон и асфальт сохраняют тепло лучше, чем районы с травой и деревьями. Поэтому осенние прогулки по городу ощущаются более теплыми, чем поездки за город. Растительность превращает излишки тепла в энергию, тогда как асфальт просто нагревается.

Биологические причины

Часто говорят, что дело не в жаре, а во влажности. Так оно и есть — эту мудрость можно применить и к осенним заморозкам. Хотя влажность больше влияет на погоду летом, она никуда не пропадает с наступлением прохладных месяцев. От влажных морозов можно страдать точно так же, как от засушливой жары.

Человеческое тело охлаждается естественным образом при помощи пота. А точнее, мы чувствуем прохладу, когда пот испаряется и физически оттягивает жар от нашего тела. Однако этот механизм работает только при сухом воздухе. Если влажность высокая, то пот не испаряется.

Заморозки при влажном воздухе переносятся менее комфортно из-за трансфера энергии между тремя агрегатными состояниями: твердым, жидким и газообразным. Газы могут быстро менять температуру, жидкости — чуть медленнее, а твердые материи — совсем медленно. При сухих заморозках наши тела теряют тепло, однако окружающий воздух прогревается быстрее, потому что он сухой.

Примерно по этой же причине люди покрываются мурашками на холоде. Волосы на теле приподнимаются, чтобы изолировать чуть больший слой воздуха и сохранить чуточку больше тепла. Если этот изолированный воздух окажется влажным, то на его прогрев потребуется больше энергии — и, как следствие, погода будет ощущаться более холодной.

Здесь немаловажную роль играет расположение капиллярных сосудов, снабжающих клетки кислородом, питательными веществами и кровью. Мозг решает, холодно человеку или жарко, а капилляры выполняют функцию либо обогревателя, либо кондиционера. Летом эти маленькие сосуды находятся ближе к коже, чтобы высвобождать больше тепла, а зимой — глубже, для изоляции от холода.