Представлен первый флагманский смартфон Xiaomi с новым Snapdragon

Компания Xiaomi представила в Китае компактный флагманский смартфон Xiaomi 15. Дизайн новинки остался практически неизменным, за исключением обновленного процессора Snapdragon 8 Elite, который делает смартфон первым с этим чипом, сообщает Rozetked.

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6,36-дюймовый AMOLED-экран Xiaomi 15 с частотой 120 Гц имеет рамки толщиной 1,38 мм и достигает пиковой яркости в 3200 нит.

Смартфоны оснащены тройной 50-мегапиксельной камерой, настроенной Leica с фирменными фотофильтрами. Основной модуль дополнен ультраширокоугольным и телеобъективом с 2,6-кратным оптическим приближением. Селфи-камера получила датчик на 32 Мп. Заявлено, что ИИ-алгоритм Xiaomi AISP 2.0 обрабатывает изображения до 82% быстрее.

За производительность устройства отвечает новейший флагманский чип Snapdragon 8 Elite от Qualcomm, дополненный 12 или 16 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем на 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ. Отмечается, что Xiaomi улучшила систему охлаждения, чтобы предотвратить перегрев под нагрузкой, благодаря чему новый флагман «холоднее» iPhone 16 Pro.

Емкость аккумулятора была увеличена до 5400 мАч, а корпус при этом стал тоньше и легче, сохранив защиту от воды и пыли по стандарту IP68. Смартфон поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 90 Вт и беспроводную на 50 Вт.

Обновленная оболочка HyperOS 2.0 на базе Android 15 стала быстрее и плавнее. Одним из нововведений прошивки стала поддержка сопряжения с компьютерами Mac от Apple через HyperConnect для передачи файлов и трансляции изображения.

Базовая модель выйдет в серебристом цвете с волнистой задней панелью по цене от 4499 юаней (около 61,2 тыс. руб.) за версию Xiaomi 15 12/256 ГБ. Также будет доступна версия Limited Edition в трех цветах и варианты из 20 различных расцветок и двух цветов граней.