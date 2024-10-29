55 лет сети Интернет: чего мы лишились

29 октября 1969 года впервые в истории человечества состоялся сеанс связи между двумя компьютерами по сети ARPANET, ставшей прообразом современного интернета. Сотрудник Калифорнийского университета Лос-Анджелеса Чарли Клайн попытался отправить своему коллеге Биллу Дюваллю из Стэнфорда слово LOGIN. До адресата дошли только два первых символа, после чего подключение прервалось. Восстановить сеть и успешно завершить эксперимент удалось через полтора часа. К слову, все работы финансировались Министерством обороны США.

Спустя 55 лет можно с уверенностью сказать, что Интернет полностью изменил наш мир. Развитие сетей привело человечество в новую, цифровую эпоху. В прошлое ушли или изменились многие вещи и привычки людей, которые еще 20 лет назад казались вечными. В честь появления интернета мы решили вспомнить то, что практически исчезло из нашей жизни благодаря развитию Всемирной паутины.

Ностальгируем по ушедшей эпохе - в галерее "Рамблера".