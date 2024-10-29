$97.23+0.56105.22+0.41
Почта

55 лет сети Интернет: чего мы лишились

Slide 1 of 13
С появлением доступного интернета мобильные телефоны довольно быстро проиграли конкуренцию заточенным под сеть смартфонам
1/10
С появлением доступного интернета мобильные телефоны довольно быстро проиграли конкуренцию заточенным под сеть смартфонам 
© dreamstime.com
Игровая индустрия практически полностью отказалась от физических носителей. Сейчас сложно представить приставку без доступа в Интернет.
2/10
Игровая индустрия практически полностью отказалась от физических носителей. Сейчас сложно представить приставку без доступа в Интернет.  
© dreamstime.com
Интернет уничтожил пункты видеопроката. Зачем куда-то идти, если можно посмотреть онлайн.
3/10
Интернет уничтожил пункты видеопроката. Зачем куда-то идти, если можно посмотреть онлайн.  
© dreamstime.com
Музыкальная индустрия компактных аудиоплееров практически исчезла из-за развития Интернета
4/10
Музыкальная индустрия компактных аудиоплееров практически исчезла из-за развития Интернета  
© dreamstime.com

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Еще несколько десятилетий назад пленочная фотография была важным и прибыльным бизнесом. Мало кому сейчас нужен фотоаппарат, если он не позволяет быстро публиковать снимки в социальных сетях
5/10
Еще несколько десятилетий назад пленочная фотография была важным и прибыльным бизнесом. Мало кому сейчас нужен фотоаппарат, если он не позволяет быстро публиковать снимки в социальных сетях 
© dreamstime.com
Письма практически полностью исчезли из повседневной жизни людей. Услуги почты не нужны, если есть чат
6/10
Письма практически полностью исчезли из повседневной жизни людей. Услуги почты не нужны, если есть чат 
© РИА Новости
В начала "нулевых" в городах массово появились игровые клубы. Через пару-тройку лет этот бизнес потерял актуальность из-за доступного Интернета
7/10
В начала "нулевых" в городах массово появились игровые клубы. Через пару-тройку лет этот бизнес потерял актуальность из-за доступного Интернета 
© ТАСС
Согласно статистике люди практически перестали знакомиться на улицах. Основная масса одиноких людей теперь ищет любовь онлайн
8/10
Согласно статистике люди практически перестали знакомиться на улицах. Основная масса одиноких людей теперь ищет любовь онлайн 
© ТАСС
Люди стали гораздо меньше играть в настольные игры офлайн
9/10
Люди стали гораздо меньше играть в настольные игры офлайн 
© ТАСС

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Интернет практически уничтожил печатную прессу. Если раньше тиражи городских газет исчислялись миллионами, то сейчас редко превышают десять тысяч экземпляров
10/10
Интернет практически уничтожил печатную прессу. Если раньше тиражи городских газет исчислялись миллионами, то сейчас редко превышают десять тысяч экземпляров 
© ТАСС

29 октября 1969 года впервые в истории человечества состоялся сеанс связи между двумя компьютерами по сети ARPANET, ставшей прообразом современного интернета. Сотрудник Калифорнийского университета Лос-Анджелеса Чарли Клайн попытался отправить своему коллеге Биллу Дюваллю из Стэнфорда слово LOGIN. До адресата дошли только два первых символа, после чего подключение прервалось. Восстановить сеть и успешно завершить эксперимент удалось через полтора часа. К слову, все работы финансировались Министерством обороны США.

Спустя 55 лет можно с уверенностью сказать, что Интернет полностью изменил наш мир. Развитие сетей привело человечество в новую, цифровую эпоху. В прошлое ушли или изменились многие вещи и привычки людей, которые еще 20 лет назад казались вечными. В честь появления интернета мы решили вспомнить то, что практически исчезло из нашей жизни благодаря развитию Всемирной паутины.

Ностальгируем по ушедшей эпохе - в галерее "Рамблера".