Илону Маску не удалось сделать X независимой от рекламодателей

Илон Маск продолжает сталкиваться с трудностями в росте доходов от платной подписки на его платформе X (Twitter). Несмотря на амбициозные планы по развитию сервиса, компания сталкивается с рядом проблем, включая низкую привлекательность для пользователей и сложности в масштабировании. Об этом сообщает издание TechCrunch.

По данным последнего отчета, доходы от подписки на X в третьем квартале 2024 года составили всего $10 млн, что значительно ниже ожидаемых показателей. Это вызывает обеспокоенность инвесторов и аналитиков, которые ожидали, что доходы достигнут как минимум $50 млн. Эксперты отмечают, что одной из причин может быть недостаточная маркетинговая стратегия, а также конкуренция со стороны других социальных платформ.

Маск ранее заявлял о планах по превращению X в платформу с миллиардной пользовательской базой, однако до сих пор эти амбиции не были реализованы. Вместо этого, компания сталкивается с рядом технических проблем и недовольством пользователей, что негативно сказывается на ее репутации. Кроме того, Маск ожидал, что платная подписка позволит сервису стать независимым от рекламодателей, которые косвенно диктуют X правила модерации контента.

В свете этих проблем, инвесторы и аналитики призывают Маска пересмотреть стратегию развития X и найти новые способы привлечения пользователей и увеличения доходов от подписки. В противном случае, будущее платформы может оказаться под угрозой, особенно учитывая, что компания уже потратила более $100 млн на развитие X без значимых результатов.