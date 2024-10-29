Найдено более 6,5 тысяч ранее неизвестных построек майя

С помощью лидара международная команда ученых проанализировала 129 квадратных километров местности Кампече, Мексика. Оказалось, что этот участок изобилует постройками майя: и сельскохозяйственными зданиями, и жилыми домами. Команда обнаружила более 6,5 тысяч неизвестных построек, включая крупный город с пирамидами. По словам авторов, археологам предстоит открыть гораздо больше поселений, чем считалось ранее. Исследование опубликовано в журнале Antiquity.

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Цивилизация майя процветала в Мезоамерике примерно с 3 тысячелетия до нашей эры до 1500-ых годов до нашей эры. Майя известны своими достижениями в области архитектуры и математики: они создали иероглифическое письмо, точный календарь и пирамиды. Ранее ученые открыли несколько городов майя, однако неизвестно, сколько еще предстоит найти: из-за плотно расположенных джунглей, разлагающегося материала построек и отсутствия крупных дорог города сложно обнаружить невооруженным глазом.

Международная команда ученых решила выяснить, сколько поселений майя могут оставаться необнаруженными. Для этого они использовали лазерную систему обнаружения лидар на участке площадью 129 квадратных километров в Кампече, Мексика. Лидар выпускает лазерные лучи, которые отражаются от впереди стоящего объекта и возвращаются в сканер. Соответственно, время, через которое лучи возвращаются от каждой точки, рассказывает о неровностях ландшафта. Ученые проанализировали эти неровности и нашли объекты, которые могли быть разрушенными зданиями.

Оказалось, что на участке находится много населенных пунктов майя: исследователи зафиксировали более 6,5 тысяч доиспанских сооружений, включая ранее неизвестный крупный город с каменными пирамидами. По словам авторов, майя построили множество разнообразных зданий. В одних районах преобладали сельскохозяйственные угодья и соответствующие постройки, а в других — здания для жизни небольших общин.