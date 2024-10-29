Обнаружена туника Александра Македонского

Археологи обнаружили в древней гробнице на севере Греции хитон, которая могла принадлежать Александру Македонскому. Находку сделали в городе Вергина.

© Мир 24

В Вергине расположены три гробницы IV века до н.э., связанные с семьей Александра Македонского. Недавнее исследование показало, что в них захоронили отца, мачеху, сводных братьев и сына великого полководца.

В ходе новой экспедиции команда из Университета Демокрита во Фракии обнаружила хлопчатобумажную ткань фиолетового цвета. Изделие соответствовало описаниям сараписа – церемониального одеяния персидских царей, которое Александр захватил после победы над Дарием III.

Хитон находился в золотом оссуарии вместе с останками мужчины, скипетром, диадемой и золотым венком. Между слоями ткани сохранился хантит – ярко-белый минерал, использовавшийся в Персии. Эта находка подтвердила предположение о восточном происхождении предмета одежды.

Сарапис (пурпурная туника с белой полосой посередине) имел важное символическое значение. Такую одежду могли носить только правители. Принятие туники Александром ознаменовало его господство над Персидской империей.

Ученые полагают, что останки в гробнице принадлежали брату Александра Македонского Филиппу III Арридею. Вероятно, он унаследовал сарапис и другие ценные реликвии после смерти своего знаменитого родственника и привез их в Грецию, сообщает Arkeonews.

Ранее сообщалось, что в Греции нашли гробницу матери Александра Македонского Олимпиады. Она была казнена в 316 году до нашей эры.