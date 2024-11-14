Самонаводящиеся пули и тепловые лазеры: реальное оружие из научной фантастики

Научная фантастика — жанр спекулятивный, но нередко писатели довольно точно предсказывают будущее. Особенно по части оружия: многие виды вооружений, еще недавно казавшиеся сущей выдумкой, теперь стали (или становятся) реальностью. Портал SlashGear рассказал о фантастическом оружии, существующем на самом деле.

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DARPA EXACTO

Пули, захватывающие и наводящиеся на цель автоматически — регулярное явление в научной фантастике. Однако проект DARPA EXACTO намерен превратить этот концепт в реальность. По словам агентства, EXACTO позволяет любому человеку, от опытного стрелка до полного новичка, поразить цель на большом расстоянии в любое время суток. Патрон .50 калибра корректирует собственную траекторию в зависимости от погодных условий и движений цели. По крайней мере, так было в 2015 году, когда DARPA продемонстрировало технологию в действии.

Пока никто не знает, как работает самонаведение пуль. Скорее всего, это засекреченная информация, т.к. она может предоставить большое преимущество вооруженным силам. После демонстрации 2015 года агентство не разглашало новых данных о проекте.

Active Denial System

Active Denial System похожа на аналог тепловых лучей из «Войны Миров» Уэллса. Правда, в отличие от оружия из его книг, это устройство не убивает, а всего лишь разгоняет протесты. По данным минобороны США, ADS излучает волны энергии, которые проходят через кожу и нагревают молекулы воды, тем самым причиняя боль человеку. Хотя принцип работы не смертельный, продолжительное воздействие излучения теоретически может повредить здоровью. Однако боль слишком сильная, чтобы выдержать ее по доброй воле, а операторов тренируют не «нагревать» цели слишком долго.

Тазер XREP

Тазеры — популярное орудие самозащиты, но у него есть две проблемы: низкая дальность и долгая перезарядка. XREP призван решить обе, потому что это не шокер в форме пистолета, а картридж для любого стандартного дробовика. После выстрела патрон активирует батарею, закрылки стабилизируют тяжелый снаряд для точности, а электроды пронзают кожу цели, чтобы вызвать тот же эффект, что и обычный тазер. При этом XREP можно похвастать большей дальностью, а перезаряжать его не сложнее, чем любой другой дробовик.

CornerShot

Солдаты и офицеры полиции не могут выглянуть из-за укрытия, не подставившись под огонь противника. По крайней мере, если они вооружены обычным оружием — в отличие от винтовки CornerShot, созданной специально для стрельбы за углы. Она состоит из пистолетного ложа и камеры, поставленной на 60-градусную петлю. Для того, чтобы заглянуть за угол, достаточно лишь вставить служебный пистолет в ложе, повернуть петлю и посмотреть, есть ли угрозы на встроенном экране.

Идея была занятной, но она не получила распространения в США по ряду причин. Прежде всего, CornerShot — устройство размером с винтовку, лишенное всех преимуществ винтовки. Пистолеты не славятся дальнобойностью, оптикой и пробитием брони. Не говоря уже о том, что целиться при помощи камеры и экрана не так-то просто, да и батареи хватает всего на 160 минут работы.

Biofire Smart Gun

Оружие, которым может пользоваться только специфический человек — еще один концепт прямиком из фантастики, но он уже существует в реальности. Biofire Smart Gun разблокирует курок только при опознании владельца через биометрию: подойдет либо скан лица, либо отпечаток пальца. Пистолет позиционируется как модель для защиты дома, безопасная для детей и бесполезная в руках злоумышленников. Неожиданно, но технология действительно работает — умное устройство и впрямь быстро распознает пользователя. Хотя сложно сказать, найдет ли Biofire Smat Gun широкую популярность.