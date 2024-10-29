На Алтае впервые обнаружили реликтовых арктических пиявок

Ученые Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Лаверова Уральского отделения РАН (ФИЦКИА, Архангельск) обнаружили популяцию реликтовых арктических пиявок в озерах на Алтае.

Как рассказал ТАСС директор центра, член-корреспондент РАН Иван Болотов, недавно открытый российскими зоологами гипербореомизон полярный (Hyperboreomyzon polaris) оказался первым видом пиявок, имеющим аркто-альпийский тип ареала.

"Здесь два момента. Первый момент - эта пиявка, как выяснилось по итогам генетического анализа <...> достаточно опасный паразит водоплавающей птицы: уток, гусей. Для того, чтобы контролировать эти паразитарные вещи, надо знать, какие это виды, чтобы с ними бороться, - сказал Болотов. - И второй очень важный момент, это первая пиявка, которая имеет аркто-альпийский ареал подтвержденный. То есть с точки зрения биогеографии это важно".

Аркто-альпийский ареал распространения означает, что вид живет в Арктике и в высокогорье, необязательно в Альпах, а, например, в Азии. В 2022 году гипербореомизон был открыт в Арктике: один экземпляр нашли на острове Колгуев, еще два - на плато Путорана. Новый реликтовый род и вид, отличается от своих сородичей дополнительной сегментацией тела: у плоских пиявок сегменты тела разделены на три кольца, а у гипербореомизона шесть колец.

Биологи предположили, что вид может жить в высокогорных зонах. Для этого сотрудница ФИЦКИА Татьяна Елисеева исследовала самую большую в стране коллекцию в Зоологическом институте РАН. В одной из серий она нашла пиявку, похожую на открытый арктический реликт. Однако все 23 экземпляра были отнесены к другому виду (Theromyzon tessulatum). Серия была собрана в августе 1901 года ученым Павлом Игнатовым (1874-1902) в высокогорном озере Джулукуль на Алтае. Исследователи ФИЦКИА совершили экспедицию на территорию Алтайского биосферного заповедника, где в высокогорных озерах собрали новые образцы. Молекулярно-генетический анализ показал: часть собранных в алтайских озерах особей принадлежит к Hyperboreomyzon polaris.

Расселение с гор в Арктику

Как отмечают ученые, в мире насчитывается несколько групп пиявок, связанных с птицами-хозяевами, что позволяет им расселяться на значительные расстояния. Это объясняет гигантский разрыв между местами обитания гипербореомизона в Арктике и Горном Алтае.

Считается, что аркто-альпийские ареалы формировались под влиянием сильных климатических колебаний в плейстоцене и голоцене.

"Арктические организмы, которые живут на равнинных территориях Арктики, они в значительной части возникли в высокогорьях. В Центральной Азии, например. Скажем, растения, характерные для тундровой зоны, это как раз виды, которые вышли из горных тундр, - добавил собеседник агентства. - Ну и эта пиявка, очевидно, выходец из какого-то горного убежища, где она возникла. И дальше, когда арктическая зона сформировалась около 3 млн лет назад, как природная циркумполярная зона, вот эта пиявка уже туда вышла".

Алтайская экспедиция прояснила статус еще одного вида пиявок - недавно открытой на полярном Урале глоссифонии арктической (Glossiphonia arctica). Она также живет в озерах Алтая и, соответственно, является аркто-альпийским видом. Все это подтверждает концепцию, согласно которой фауна Арктики тесно связана с фауной высокогорий, прежде всего Центральной Азии и, в частности Алтайских гор.