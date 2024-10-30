Роскосмосу разрешили продавать спутниковые снимки

Государственные органы, а также юридические и физические лица, действующие в интересах государства, будут покупать у Роскосмоса спутниковые снимки в разных спектрах, 3D-модели и другие виды Земли из космоса, а не получать их бесплатно, как было раньше. Такие изменения содержатся в проекте приказа Роскосмоса об утверждении обновленного порядка доступа к данным госкорпорации, с которым ознакомилась «Парламентская газета».

© Парламентская газета

Рассказываем, что еще меняется в порядке, а также для чего вообще нужно дистанционное фотографирование Земли и кто может им воспользоваться.

Для чего нужно дистанционное зондирование?

Дистанционное зондирование Земли — тема для России далеко не новая. Впервые его использовали еще в конце позапрошлого века, когда во время полета на аэростате начальник воздухоплавательной команды в Санкт-Петербурге Александр Кованько сделал три снимка местности с высоты 800-900 метров. В дальнейшем технологии неоднократно совершенствовались — уже к 1910-м, например, появились беспилотные воздушные шары и змеи. А в период Первой мировой аэрофотосъемка активно использовалась для разведки вражеских позиций.

Новый скачок дистанционное зондирование получило с выходом человечества в космос. На сегодняшний день в арсенале Роскосмоса, как указано на официальном сайте корпорации, существует целая спутниковая группировка из аппаратов серий «Ресурс-П», «Канопус-В», «Метеор-М», «Электро-Л» и «Арктика-М». Каждый из аппаратов обладает своими характеристиками и имеет свою «зону ответственности». Например, «Ресурс-П» может не только фотографировать поверхность с разрешением менее метра, но и строить трехмерные модели местности и чаще всего используется для исследования природных ресурсов, оценки ледовой обстановки или информационного обеспечения при поиске месторождений полезных ископаемых. А та же «Арктика-М» «видит» сразу в нескольких спектрах — от видимого до инфракрасного.

«Дистанционное зондирование — технология широко распространенная и востребованная, — пояснил в разговоре с «Парламентской газетой» космонавт, Герой России, заместитель генерального конструктора АО «НПП «Звезда» им. Г. И. Северина» Александр Лазуткин. — Помимо задач обороны, оно может использоваться, например, метеорологами для отслеживания опасных погодных явлений. Дело в том, что метеоспутники летают очень высоко — на 850 километрах и выше — и не всегда способны сделать точную съемку того или иного участка местности. А вот спутники дистанционного зондирования и находятся ниже, и аппаратурой обладают более чувствительной».

Помимо метеорологии, по словам Александра Лазуткина, дистанционное зондирование используется в сельском хозяйстве — для оценки посевных площадей, при поиске, разработке и добыче полезных ископаемых, для создания топографических, навигационных и кадастровых карт. В последние годы особенную значимость приобрело дистанционное зондирование северных регионов. Во-первых, это связано со стремительным развитием Северного морского пути: данные ледовой разведки, взятые за несколько лет или даже десятилетий, позволяют ученым точно определить, что происходит с ледовым покровом на том или ином участке и куда лучше повести судовые трассы.

«Могут спутники задействовать и в моменте — например, при проводке ледоколов, — отметил эксперт. — Наконец, эти данные имеют большое образовательное значение: любой специалист может запросить их от лица своего учебного или научного учреждения для выполнения каких-то исследований и научных работ».

Кто может им воспользоваться?

Речь в проекте приказа Роскосмоса идет о Федеральном фонде данных дистанционного зондирования Земли, он же ФФД ДЗЗ. Это информационный портал, на котором любой желающий может зарегистрироваться и подать заявку на предоставление ему космических снимков определенной местности за определенный период времени. Однако есть ряд ограничений.

Физические лица могут подать заявку только на предоставление съемок с космического комплекса «Метеор-М». Это спутники с самым маленьким пространственным разрешением, всего в тысячу метров. Они годятся для создания широкомасштабных панорам: например, на одном из снимков, опубликованных на портале в качестве примера, в кадр целиком уместился остров Ява в Тихом океане, а на другом — целый Байкал. Другими словами, получить при помощи Фонда ДЗЗ, скажем, снимок соседского участка не получится или тем более «заглянуть» на секретные территории тоже не получится: максимальное разрешение снимков позволяет различить лишь самые крупные объекты вроде озер или гор. А вот полюбоваться на прохождение облачных фронтов или ночные панорамы своего города — вполне.

Чтобы получить снимки с более высоким разрешением — например, от аппарата «Ресурс-П», у которого этот показатель равняется одному метру (сравните с тысячей у «Метеор-М»!), — нужно обращаться непосредственно в Роскосмос с заявкой по установленной форме. Подать такую заявку могут, например, госучреждения, занимающиеся фундаментальными и прикладными научными разработками. Частным лицам, действующим из простого любопытства, в предоставлении снимков откажут. В заявке нужно будет указать не только название организации, но и подтвердить, что использование ресурсов спутниковой группировки для тех задач, которые она преследует, действительно имеет смысл. Подавать заявку нужно за подписью руководителя организации.

Что меняется в порядке доступа?

За запрос данных из ДЗЗ нужно заплатить. Стоимость рассчитывается исходя из площади съемки и составляет до нескольких десятков рублей за квадратный метр. Однако до апреля 2024 года Роскосмос мог предоставлять данные бесплатно. Так, в предыдущей редакции «Порядка…» было указано, что правом на бесплатный доступ могут пользоваться органы власти (включая органы местного самоуправления) для реализации своих непосредственных функций. А также юридические и физические лица (в том числе ИП), если данные нужны им для исполнения контракта на закупку товара, работы или услуги для обеспечения государственных или муниципальных нужд. Однако в апреле 2024-го президент Владимир Путин подписал закон, который наделил Роскосмос правом эти данные продавать. Соответственно, изменился и порядок их предоставления. В новой редакции указанный пункт сформулирован так:

«Данные, копии данных и продукты, созданные на их основе, содержащиеся в федеральном фонде, предоставляются за плату, за исключением данных, копий данных и продуктов, созданных на их основе, которые предоставляются отдельным потребителям (пользователям) данных безвозмездно в случаях, установленных Правительством Российской Федерации».

Другими словами, даже государственные органы и юридические лица теперь обязаны покупать нужные данные у Роскосмоса. Исключения составляет информация, получаемая с космических аппаратов гидрометеорологического, океанографического и гелиогеофизического назначения. То есть информацию о прохождении через свою территорию опасного природного явления властная структура может получить бесплатно. А вот за топосъемку для формирования кадастровых карт придется платить.

Как уточнялось в пояснительной записке к закону, одна из основных целей — улучшить финансовый климат для самого Роскосмоса и ракетно-космической отрасли в целом.

Проект приказа об утверждении нового порядка доступа находится на стадии независимой антикоррупционной экспертизы. Она завершится 30 октября.