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Новый самый дешевый флагман Xiaomi будет стоить дороже 100 000 рублей

Новые флагманские смартфоны Xiaomi из серии Mi 15 будут дороже прошлогодних моделей. Об этом, отвечая на вопросы поклонников бренда, в соцсети Weibo заявил основатель и генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь.

Новый самый дешевый флагман Xiaomi будет стоить дороже 100 000 рублей
© Xiaomi

Основной причиной повышения цены является обновление 3-нм процесса, а также увеличение затрат на оперативную и постоянную память в цепочке поставок. Кроме того, компания вложила значительные средства в исследования и разработки.

Серия Xiaomi Mi 15 будет оснащена экранами из материала M9 с инновационной структурой с двумя микрополостями, что обеспечивает улучшенную светоотдачу и снижение энергопотребления. Также эти экраны будут единственными с разрешением 2K.

Для максимального использования возможностей искусственного интеллекта на устройстве, компания решила отказаться от версии на 8 ГБ. В серии Xiaomi Mi 15 были внесены значительные улучшения во всех аспектах, включая проектирование, производительность, энергопотребление, время автономной работы и удобство использования.

«Я могу гарантировать, что, если цена вырастет, Xiaomi Mi 15 все равно будет стоить каждой копейки!» – заявил Цзюнь.

Помимо серии смартфонов Xiaomi Mi 15, на пресс-конференции будут представлены еще 15 новых продуктов, включая Xiaomi ThePaper OS2, Xiaomi SU7 Ultra, Xiaomi Tablet 7, Xiaomi Watch S4, Xiaomi Band 9 Pro, а также новая высококачественная серия бытовой техники, умные дверные замки, маршрутизатор Wi-Fi 7 и многое другое.

Цены на устройства серии Xiaomi Mi 14 в Китае начинаются 4 тыс. юаней (примерно 55 тыс. руб. по курсу на 29 октября 2024 года. – «Газета.Ru»). При этом в России у официальных ритейлеров цены на Mi 14 начинаются от 100 000 руб. Таким образом, можно предположить, что смартфоны Mi 15 в официальных каналах продаж в России будут стоить еще дороже.

Наука и техника
Китай