Представлен кнопочный телефон Nokia с поддержкой 4G и «Змейкой»

Компания HMD представила кнопочный телефон под брендом Nokia 110 4G (2024) с поддержкой 4G и рядом других особенностей. Об этом сообщает портал GizmoChina.

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Телефон получил 2-дюймовый дисплей и традиционную клавиатуру с цифровым блоком. Корпус Nokia 110 4G (2024) выполнен с применением технологии нанорельефного керамического покрытия.

Для телефона заявлена поддержка FM-радио, MP3-плеера с проигрыванием музыки с microSD-карты, диктофона и встроенной легендарной игры «Змейка». Также отмечается, что Nokia 110 4G (2024) может хранить в памяти до 2000 контактов.

Среди прочего на задней панели устройства имеется камера со светодиодной вспышкой, однако ее характеристики не уточняются. Например, в Nokia 110 (2023) используется QVGA-камера на 0,1 Мп.

За автономность телефона отвечает аккумулятор емкостью 1000 мАч, который заряжается через разъем USB Type-C. Время автономной работы не заявлено.

Подробную информацию о Nokia 110 4G (2024), в том числе стоимость и дату начала продаж, обещают раскрыть позднее.