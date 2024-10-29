Xiaomi выпустила новый дешевый фитнес-браслет

Компания Xiaomi анонсировала новый бюджетный фитнес-браслет Redmi Smart Band 3, который уже доступен для покупки в Китае и скоро появится на международном рынке, включая, скорее всего, Россию. Об этом сообщает издание IT Home.

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Redmi Smart Band 3 оснащен прямоугольным 1,47-дюймовым TFT-экраном с разрешением 172 на 320 пикселей и частотой обновления 60 Гц. Корпус изготовлен из пластика, защищен от воды и пыли, и имеет размеры 45,90 на 26,94 на 9,99 мм при весе 16,5 грамма.

Браслет получил батарею емкостью 300 мАч, которая заряжается за два часа и обеспечивает до 18 дней автономной работы. В Redmi Smart Band 3 обновлен дизайн, увеличено количество тренировок до 50, добавлена поддержка Bluetooth 5.3 и множества кастомизируемых циферблатов.

Redmi Smart Band 3 измеряет пульс, уровень кислорода в крови, уровень стресса, следит за сном и менструальными циклами. Также браслет может дублировать уведомления с iPhone и Android через приложение Mi Fitness.

В Китае трекер продается по цене 160 юаней, что равно примерно $22 или 2200 руб. по курсу на 29 октября 2024 года. В России уже доступна версия Redmi Smart Band 2, что намекает на возможный релиз Redmi Smart Band 3 в будущем.