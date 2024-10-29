Названы сроки выхода первого MacBook с OLED-дисплеем

Компания Apple планирует выпустить ноутбук MacBook с OLED-дисплеем уже в следующем году. Об этом со ссылкой на Display Supply Chain Consultants (DSCC) на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) заявил авторитетный инсайдер Jukanlosreve.

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Слухи о планах Apple относительно выпуска OLED-ноутбука ходят уже давно. Например, по данным Omdia, компания планирует выпустить MacBook с двухслойной OLED-панелью (Tandem OLED), аналогичной той, что используется в iPad Pro с чипом Apple M4.

По словам инсайдера Jukanlosreve, согласно прогнозу исследовательской компании DSCC, спрос на MacBook с гибридным OLED-экраном начнется с 2 млн единиц в 2025 году, увеличится до 5 млн в 2026 году и достигнет 7,5–8 млн единиц ежегодно к 2027–2028 годам.

Технология гибридных OLED-экранов, сочетающая жесткие стеклянные подложки с гибкой тонкопленочной инкапсуляцией (TFE), делает их тоньше существующих аналогов. По словам Jukanlosreve, эти данные подтверждают выводы Omdia о запуске MacBook с OLED-экраном в 2025 году.