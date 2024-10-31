Больше четверти всего нового кода в Google начал писать ИИ

В последнем отчете о доходах Google раскрыла интересные подробности: более четверти нового кода внутри компании генерируется ИИ (затем дорабатывается инженерами компании), по словам генерального директора Сундара Пичаи.

Alphabet отчиталась о сильных результатах за третий квартал, сообщив о выручке в $ 88,3 млрд, из которых $ 76,5 млрд принесли сервисы Google и $ 11,4 млрд — Google Cloud. Выручка Google Cloud выросла на 35% по сравнению с прошлым годом, что, по словам экспертов, отражает высокий спрос на ИИ-инфраструктуру компании. Операционная прибыль Google Services, включая Поиск, составила $ 30,9 млрд.

Доход от рекламы и подписок YouTube за последний год превысил $ 50 млрд.

Тем не менее, напомним, что Google ждет антимонопольная борьба с Министерством юстиции США, что может привести к значительным изменениям в деятельности компании.