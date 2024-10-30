Веб-версия Gmail получила ИИ-функцию по написанию писем

Google добавила новые возможности написания писем и в веб-версию почтового сервиса Gmail. Ранее ИИ Gemini был доступен только для мобильных версий почты Google.

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Теперь при написании писем в Gmail в браузере — при открытии нового черновика — активируется функция «Помоги мне написать». Уточняется, что новая функция доступна пользователям с платной подпиской Google One AI Premium и тем, у кого есть доступ к ИИ Gemini в Workspace.

В веб-версии Gmail ИИ поможет написать письмо, посоветует, как лучше составить или сократить текст. Появилось и сочетание клавиш для «полировки» текста, которая входит пакет инструментов «Помоги мне написать». Эта функция будет отображаться в черновиках писем, в которых более 12 слов. Для активации функции в веб-версии следует нажать соответствующий ярлык или набрать комбинацию клавиш Ctrl+H.