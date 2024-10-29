Бенчмарк Geekbench 6 раскрыл производительность Realme GT7 Pro

В сети появились результаты тестирования нового Realme GT7 Pro в Geekbench 6.

© Ferra.ru

Этот флагман, который представят 4 ноября, получил 3153 балла в одноядерном и 9554 балла в многоядерном тестах.

Мощность смартфона обеспечивает новейший процессор Snapdragon 8 Ultimate с двумя сверхмощными ядрами на 4.32 ГГц и шестью производительными ядрами на 3.53 ГГц.

© ITHome

Процессор, помимо высокой мощности, отличается эффективностью, снижая энергопотребление на 40% и повышая производительность на 40–42%. В паре с графическим ускорителем Adreno 830, работающим на 1100 МГц, GT7 Pro обещает впечатляющие результаты в играх и приложениях.

Realme GT7 Pro представят в трёх цветах: «звёздный титан», «светлое белое» и «марсианский». Смартфон станет первым с экраном Eco Skyscape и получит уникальную телекамеру.