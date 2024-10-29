В Иерусалиме нашли кувшин возрастом 1200 лет с отпечатком кошачьей лапы

Археологи в Иерусалиме обнаружили фрагмент кувшина, изготовленного 1200 лет назад. На нем сохранился след маленькой кошачьей лапы.

© Мир 24

Команда исследователей предположила, что кот добрался до кувшина, когда гончар только изготовил его и оставил сушиться под солнцем. Поверхность изделия еще оставалась влажной и податливой.

Форма отпечатка показывает, что его оставила передняя лапа. Его размер составляет 3 на 3 сантиметра. Очевидно, кот лежал рядом с кувшином и грелся на освещенном месте.

«Мы думаем, что кот «месил» глину, а не просто отдыхал, потому что когти были вытянуты и оставляли глубокие следы на поверхности», – отметил археолог из Университета Северной Каролины в Шарлотте Шимон Гибсон.

«Месящие» движения лап характерны для котят, когда они ритмично постукивают по телу матери. У взрослых животных такие движения обозначают чувство защищенности и комфорта.

Подобные кувшины использовались для хранения и перевозки жидкостей, таких как вино и оливковое масло. Находку сделали на месте древнего жилого квартала неподалеку от горы Сион. Фрагмент кувшина датировали примерно IX веком нашей эры, сообщает Live Science.

По словам ученых, кот жил во времена халифата Аббасидов – династии, которая свергла Омейядов и стала править обширными территориями Исламской империи. В тот период коты имели особое значение в культуре – они упоминаются в ранних исламских источниках, в частности, в хадисах.

Ранее стало известно, что при строительстве метро в Вене нашли форму для выпечки XVII века. Она была изготовлена в виде кошки.