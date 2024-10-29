Россияне стали чаще использовать отечественные почтовые сервисы

За 9 месяцев текущего года число пользователей российских почтовых сервисов выросло в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, трафик увеличился на 50%.

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А вот прирост аудитории иностранных аналогов составил только 17%, активность в них существенно упала.

Информацией об этом с "РГ" поделились аналитики Yota на основе исследования, проведенного по обезличенным данных абонентов.

Интерес к почтовым сервисам по итогам трех кварталов 2024 года в целом значительно вырос. По сравнению с январем-сентябрем 2023 года число пользователей увеличилось на 57%, а потребляемый трафик - на 20%.

Согласно представленным данным, самым популярным почтовым сервисом по-прежнему остается Gmail от Google: за год он нарастил 19% пользователей, но их активность при этом снизилась (-10% по сравнению с прошлым годом). Второе место в топе занимает "Яндекс Почта", аудитория которой выросла на треть (+35%), а активность на 10%. Тройку лидеров замыкает "Почта Mail", показавшая взрывной рост: за год сервисом стало пользоваться в 4 раза больше абонентов, а потребляемый ими трафик увеличился в 2,5 раза.

По информации экспертов, главным проигравшим является Outlook. Сервис потерял как пользователей, так и их трафик (-12% и -59% соответственно).

Отдельно отмечается, что основной рост рынка обеспечили именно российские приложения, а их доля в общем трафике почтовых сервисов выросла с 55% в 2023 до 69% в текущем году.

Российские почтовые сервисы стали все чаще предлагать различные способы переноса писем и другой информации с ресурсов иностранных конкурентов.

Подчеркивается, что почтовыми сервисами пользуются в основном люди от 26 до 45 лет (60% всей аудитории). Они же активнее всего переходят на российские приложения - 61% новых пользователей отечественных ящиков. При этом выбор сервиса нередко зависит от возраста: молодежь (14-25 лет) все еще предпочитает Gmail, а абоненты старше 56 лет - "Яндекс Почту".