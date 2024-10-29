С возрастом птицы становятся одинокими так же, как и люди

Британские ученые проанализировали данные о возрасте, размножении и контактах воробьев на острове Ланди у берегов Великобритании. Они обнаружили, что пожилые особи имеют не так много друзей, как молодые. Вероятно, юным воробьям выгодно заводить контакты для выживания и размножения, в то время как у взрослых птиц нет причин быть социально активными.

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Результаты позволят выяснить, как можно помочь пожилым людям преодолеть кризис одиночества. Исследование опубликовано в журнале Philosophical Transactions of the Royal Society B Biological Sciences.

Бытует мнение, что у пожилых людей небольшой круг общения из-за того, что они более разборчивы в выборе друзей. Кроме того, вокруг них меньше людей их возраста.

Британские ученые решили выяснить, существует ли такая же тенденция в сообществах птиц. Для исследования они выбрали остров Ланди в Бристольском заливе. Там обитает изолированная популяция воробьев — ни одна особь не покидает остров и не прилетает на него. Команда проанализировала возраст птиц, успешность размножения и степень общения с другими особями за последние шесть лет.

Оказалось, что с возрастом у птиц, так же как и у людей, становится меньше друзей. Вероятно, на пожилых воробьев перестает давить эволюция — если молодым особям нужно заводить знакомства для выживания и размножения, то «пенсионерам» это уже не нужно. По словам авторов, у одиночества пожилых птиц нет никаких недостатков — эта особенность уже не передастся по наследству.