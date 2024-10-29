Появились подробные характеристики еще не представленного Mac mini M4

Amazon раскрыл характеристики и дизайн еще не представленного мини-ПК Mac mini с чипом Apple M4. Об этом сообщает портал 9to5Mac.

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Согласно утечке, новый Mac mini будет оснащен двумя портами USB-C на передней панели, а также предложит до 64 ГБ объединенной памяти и мощный чип Apple M4 и еще не представленный M4 Pro, которые оснащаются до 14 ядер CPU и 20 ядер GPU. Встроенная память может составлять до 8 ТБ. В общей сложности в компьютере будет пять разъемов USB-C.

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Предполагается, что это будет самый компактный Mac mini в истории Apple, что стало возможным благодаря редизайну, проводимому впервые с 2010 года. По внешнему виду новый компьютер напоминает Mac Studio, но в более компактных размерах, сравнимых с Apple TV.

Судя по всему, мини-ПК будет предлагаться в единственном цвете — серебряном.

Официальная презентация нового Mac mini ожидается в период с 29 октября по 1 ноября — до этого компания анонсировала неделю презентаций. Вероятно, до этого или одновременно с анонсом новинки Apple представит чип M4 Pro.