Комета ATLAS не пережила сближения с Солнцем

Комета C/2024 S1 (ATLAS) не пережила сближения с Солнцем и разрушилась в минувший понедельник, 28 октября. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Ранее Московский планетарий рассказал, что комета может распасться после сближения с Солнцем. Особенность C/2024 S1 (ATLAS) заключалась в том, что при прохождении перигелия она могла бы достигнуть -5 звездной величины светимости. Это бы сделало ее видимой даже при дневном свете, а жители Северного полушария смогли бы наблюдать за ней еще несколько дней.

Однако этого не случилось. Комета разрушилась около 10:00 мск 28 октября. По словам Леуса, это лишило жителей Земли возможности наблюдать за столь интересным астрономическим событием.

Напомним, что комету C/2024 S1 (ATLAS) обнаружили 27 сентября. Предположительно, она произошла из облака Оорта. Подобные небесные тела могут проходить через Солнечную систему лишь один раз или совершать оборот вокруг Солнца в период от 200 до нескольких тысяч лет.