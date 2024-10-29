ИИ научили обнаруживать дефекты при 3D-печати

Ученые из Северо-Западного университета, Университета Вирджинии, Карнеги-Меллон и Аргоннской национальной лаборатории разработали способ точного выявления дефектов в процессе 3D-печати металла. Используя датчики звука и света вместе с машинным обучением, они добились более 90% точности при обнаружении микропор, которые образуются в результате лазерной печати.

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Эти микроскопические поры могут снижать прочность и долговечность металлических деталей, особенно важных в сферах, требующих высокой надежности, таких как авиастроение и энергетика. Ранее обнаружение таких дефектов в режиме реального времени было сложно из-за скорости и сложности технологии лазерной печати.

Применив метод машинного обучения, смогли точно фиксировать появление дефектов с временным разрешением до 0,1 миллисекунды. Это позволяет оперативно контролировать процесс печати и корректировать его при необходимости, предотвращая производство бракованных деталей.

Данная разработка сокращает время и затраты на проверку качества изделий после печати и помогает поддерживать высокие стандарты безопасности. В дальнейшем ученые планируют улучшить точность метода, добавив больше сенсоров, и адаптировать его для полноценного 3D-моделирования.