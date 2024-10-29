Обнаружена партитура неизвестного вальса Шопена

Вальс Шопена, написанный почти 200 лет назад, был обнаружен в хранилище библиотеки и музея Моргана в Нью-Йорке. Произведение оказалось неизвестным публике.

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Рукописную партитуру с именем Шопена нашел куратор музея Робинсон Макклеллан. Сначала он не был уверен, что ее автором является именно знаменитый композитор.

Куратор передал документ ученым из Пенсильванского университета, которые являлись экспертами по творчеству Шопена. Исследователи проверили чернила и бумагу и пришли к выводу, что партитура подлинная. Почерк на партитуре был идентичен почерку Шопена, включая символ стилизованного басового ключа, также имелись характерные для композитора рисунки.

Мелодия вальса имеет яркое начало. Пианисты описали ее как «драматическую тьму, переходящую в позитив», сообщает The Guardian.

Фридерик Шопен скончался в 1849 году в возрасте 39 лет. Он написал около 250 произведений, большинство из них – в период с 1830-го по 1835 годы.

Ранее специалисты нашли ранее неизвестную композицию Вольфганга Амадея Моцарта. До этого считалось, что произведение создал музыкант из окружения маэстро.