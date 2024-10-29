В России смартфон Honor Magic V3 оказался востребованнее прошлой модели

По результатам предзаказа, длившегося с 22 по 28 октября, спрос на Honor Magic V3 оказался на 61% выше, чем на предыдущую модель Honor Magic V2. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании МТС.

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Самой популярной моделью предзаказа стала версия в зеленом цвете, на которую пришлось 70% всех заказов. Жители Москвы проявляли наибольший интерес к новинкам, на столицу пришлось 46% предзаказов. В топ-5 городов также попали Санкт-Петербург (13%), Мурманск (6%), Пермь (5%) и Тольятти (4%).

Стоимость новинки составляет 190 тыс. руб. С 29 октября по 18 ноября будет действовать специальное предложение – покупатели Honor Magic V3 получат в подарок планшет Honor Pad 9 WiFi.

Honor Magic V3 – это рекордно легкий и тонкий складной смартфон, вес которого составляет 226 граммов при толщине в сложенном состоянии 9,2 мм, а в разложенном – 4,35 мм. За производительность новинки отвечают флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 3 с 12 ГБ оперативной памяти и накопителем емкостью 512 ГБ. Смартфон оснащен внешним дисплеем с диагональю 6,43 дюйма и внутренним – 7,92 дюйма с частотой обновления 1-120 Гц.