Хакеры начали подделывать тесты против ботов для кражи паролей россиян

Эксперты «Лаборатории Касперского» предупредили о новой волне атак на пользователей компьютеров через фальшивые онлайн-тесты и сообщения об ошибках в браузере, стилизованные под Google Chrome. Об этом сообщает РИА Новости.

Подобные хакерские атаки распространяются через букмекерские сайты, ресурсы с контентом для взрослых и аниме-сообщества. Пользователи, нажав на рекламные баннеры, перенаправляются на вредоносные страницы, где их просят пройти капчи, тесты, позволяющие отличить человека от бота, или устранить несуществующие проблемы в браузере, стилизованные под ошибки в Google Chrome. В результате на их устройства загружается вредоносное ПО для кражи данных.

Атакующие также используют эти данные для накрутки просмотров на рекламных сайтах, что приносит им дополнительную прибыль. Отмечается, что больше всего подобных атак было зафиксировано в России, Бразилии, Испании и Италии.

Ранее злоумышленники нацеливались на геймеров, распространяя вредоносные баннеры на сайтах с пиратскими играми. Теперь же атаки проводятся и через другие платформы. Атакующие используют стилер Lumma и троян Amadey для кражи логинов, паролей и выполнения других вредоносных действий.