Xiaomi представила новое поколение Mini-LED телевизоров S Pro

Xiaomi представила новое поколение премиальных Mini-LED телевизоров серии TV S Pro Mini LED 2025, доступных в четырёх размерах: 65, 75, 85 и 100 дюймов, с ценами от 4599 юаней (около 63 тыс рублей).

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Новинки получили дисплеи с яркостью до 3000 нит и поддержкой 3000 зон подсветки, что обеспечивает невероятную чёткость и контрастность изображения.

За качество картинки отвечает собственный чип Xiaomi XM9000, который позволяет управлять 16-битной подсветкой и улучшает визуальную детализацию.

Телевизоры поддерживают 4K при 144 Гц, а также имеют частоту обновления до 240 Гц в игровом режиме, что делает их отличным выбором для любителей динамичных игр.

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Работает серия на системе Surge HyperOS 2 с быстрым доступом к приложениям и интеграцией с экосистемой Xiaomi.

Для звука предусмотрены 2.1-канальные динамики с поддержкой Dolby Vision Atmos, что создаёт эффект погружения.