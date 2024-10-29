Китай заявил о планах высадить человека на Луну в 2030 году

Цель Китая — высадить человека на Луну в 2030 году, заявил на пресс-конференции замглавы Управления программы пилотируемых космических полетов КНР Линь Сицян.

Об этом сообщает ТАСС.

«Мы поставили цель — осуществить высадку китайцев на Луну к 2030 году. В связи с этим мы всесторонне продвигаем процесс, связанный с исследовательской и производственной деятельностью», — сказал руководитель.

Он подчеркнул, что в настоящее время китайской стороной ведутся испытания лунного пилотируемого корабля, которыя «продвигаются гладко».

Ранее глава НАСА Билл Нельсон заявил, что США начали переговоры о получении добытых Китаем в рамках миссии Chang’e-6 образцов грунта с обратной стороны Луны.

В сентябре издание SpaceNews заметило, что Китай представил концепцию скафандра, который планируется использовать для пилотируемых миссий тайконавтов на поверхность Луны.