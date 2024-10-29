Китай запустит на орбиту корабль "Шэньчжоу-19" с тремя тайконавтами

Китай осуществит запуск пилотируемого корабля "Шэньчжоу-19" с экипажем из трех тайконавтов 30 октября с космодрома Цзюцюань на севере КНР. Об этом сообщил замглавы Управления программы пилотируемых космических полетов КНР Линь Сицян.

"Корабль "Шэньчжоу-19" будет запущен 30 октября в 04:27 по пекинскому времени (23:27 мск, 29 октября)", - заявил он на пресс-конференции.

Китайская станция находится на высоте примерно 400 км и прослужит более 10 лет. Она рассчитана на трех человек (до шести на короткое время при ротации экипажей). Масса комплекса в виде буквы Т (в обозримом будущем планируется расширение до крестообразной формы), имеющего три стыковочных узла и шлюз для выхода в космос, составляет 66 тонн, объем отсеков достигает 110 куб. м. В 2022 году орбитальный объект заработал в штатном режиме и с тех пор доступен для международных проектов.