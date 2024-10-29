Гора Фудзияма в Японии установила рекорд по отсутствию снега на склонах

Знаменитая японская гора Фудзияма установила исторический рекорд по отсутствию снега на своей вершине. Впервые с начала наблюдений 130 лет назад снежный покров не появился к концу октября. Об этом сообщает портал Phys.org со ссылкой на информационное агентство Agence France-Presse (AFP).

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В предыдущие годы снежная шапка спящего вулкана начинала формироваться в первых числах октября. В 2023 году первый снег выпал на Фудзи 5 октября.

Однако из-за очень теплой погоды на высочайшей горе Японии пока не заметили никаких признаков снега. Это побило рекорд от 26 октября, который дважды фиксировали в 1955 и 2016 годах.

По словам метеорологов, высокие температуры сдерживали холодный воздух весь сентябрь.

Лето 2024 года в Японии оказалось самым жарким за всю историю наблюдений.

Большую часть года гора Фудзи покрыта снегом, но в сезон пеших походов с июля по сентябрь по ее крутым каменистым склонам поднимаются более 220 тыс. туристов. В этом году количество покорителей Фудзиямы снизилось из-за введения дневного лимита на восхождение для борьбы с чрезмерным туризмом.