Ученые нашли различия между погребениями неандертальцев и древних людей

Израильские ученые из Академического колледжа Оно и Хайфского университета изучили практики погребения современных людей (Homo sapiens) и неандертальцев, живших в регионе Леванта в эпоху среднего палеолита между 170 тыс. и 55 тыс. лет назад. Исследование опубликовано в научном журнале L'Anthropologie.

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К Леванту относят территории на востоке Средиземного моря, включая земли Израиля, Сирии, Ливана и Палестины.

Археологи рассмотрели в общей сложности 17 захоронений неандертальцев и 15 захоронений Homo sapiens из различных археологических памятников. Они нашли сходства и различия в том, как эти два вида обращались со своими усопшими.

По словам специалистов, в среднем палеолите и люди, и неандертальцы неожиданно начали погребать своих покойных, чего ни один из видов не делал раньше. Это может говорить о том, что такая практика впервые возникла на территории Леванта.

Исследование началось с изучения мест обнаружения останков скелетов Homo sapiens и неандертальцев. В их число вошли пять неандертальских стоянок: пещеры Тешик-Таш, Шанидар, Дедериех, Амуд, Табун и Кебара, а также два убежища Homo sapiens: пещеры Схул и Кафзех.

Выяснилось, что и Homo sapiens, и неандертальцы погребали своих усопших независимо от пола или возраста. Но захоронения младенцев неандертальцев были более распространены, чем захоронения людских младенцев.

Оба вида иногда клали погребальный инвентарь останки животных, включая рога оленей и коз, а также нижние и верхние челюсти.

Исследователи также наблюдали различия. Так, люди погребали покойных у входов в свои пещеры и отдельных скальных укрытиях, а неандертальцы размещали их внутри пещер.

Кроме того, захоронения Homo sapiens были очень однородными, обычно в согнутой (эмбриональной) позе. Это контрастирует с захоронениями неандертальцев, которые оказались более разнообразными и включали тела, захороненные в согнутых, вытянутых (прямых) и полусогнутых положениях. Также покойные неандертальцы могли лежать на левом или правом боку, а также на спине.

Неандертальцы чаще использовали камни в своих захоронениях, помещая тело между двумя большими камнями в качестве маркера положения или подкладывая под головы усопших куски известняка.

Аналогичным образом, некоторые аспекты погребения практиковались Homo sapiens, но не неандертальцами, например, захоронения, связанные с охрой и морскими ракушками, которые полностью отсутствовали у неандертальцев.

По словам исследователей, возникновение погребальных обрядов могло быть связано с увеличением плотности населения, вызванного притоком переселенцев из Восточной Африки.