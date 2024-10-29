AliExpress назвал самые популярные полноразмерные наушники в России

Эксперты AliExpress СНГ представили рейтинг самых популярных полноразмерных беспроводных наушников среди россиян за 9 месяцев 2024 года. Лидерами продаж стали модели от компаний UGREEN и Anker, а также несколько других брендов.

© Ferra.ru

В топе первое место заняли UGREEN HiTune Max5. Эти наушники поддерживают Hi-Res звук благодаря технологии LDAC и оснащены активным шумоподавлением.

© UGREEN

На втором месте находятся Anker Soundcore Life Q30. Они предлагают три режима шумоподавления, до 40 часов воспроизведения музыки с включенным шумоподавлением и до 60 часов без шумоподавления.

© Anker

Третью позицию заняли UGREEN Choice Max5c. Наушники обладают системой активного шумоподавления и поддерживают технологию LDAC, обеспечивая отличное качество передачи аудиофайлов по Bluetooth. Они могут работать до 75 часов без подзарядки.

© UGREEN

На четвертом месте расположились Oneodio Fusion A70. Эти наушники могут работать как по кабелю, так и по Bluetooth, обеспечивая возможность смешивания двух потоков и передачи музыки на вторые наушники. Время работы без подзарядки достигает 72 часов.

© Oneodio

Замыкают пятерку Baseus H1 Pro, оснащенные активным шумоподавлением и кодеком Hi-Res Certified. Их можно подключать к нескольким устройствам одновременно. Время работы до 60 часов с шумоподавлением.