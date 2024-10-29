Названы «устаревшие» смартфоны, которые ничем не хуже актуальных моделей

Главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов перечислил смартфоны, которые со сменой поколений в 2024 считаются производителями «морально устаревшими», но при этом по технической части не уступают новейшим моделям этой же линейки.

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Samsung Galaxy A54, вышедший в марте 2023 г., ничем не уступает актуальному Samsung Galaxy A55, который производится с марта 2024 г. У смартфонов идентичные по качеству и и количеству мегапикселей камеры, почти одинаковое время работы от аккумулятора, одинаковое качество дисплея, одинаковая продолжительность зарядки и почти идентичный дизайн.

Отличия сводятся к чуть увеличенному (6.8" у A55 против 6.6" у A54) дисплею и +15% прибавке производительности процессора в некоторых сценариях. При выборе между этими двумя смартфонами предпочесть стоит тот, который стоит дешевле.

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Realme 13 Pro+, вышедший в конце 2024 г., до степени смешения похож на Realme 12 Pro+, который был представлен в начале 2024 г.. У смартфонов одинаковый по размеру, частоте и чёткости (AMOLED, 6.7", 120 Гц, 2412x1080) дисплей, одинаковый процессор (Snapdragon 7s Gen 2), одинаковая основная и селфи-камера (Sony переименовала старый сенсор IMX890 в LYT-701).

Realme 13 Pro+ получил чуть более ёмкий аккумулятор (5200 мАч против 5000 мАч у 12 Pro+) и чуть более мощную зарядку, чтобы заряжаться с 0% до 100% за прежние 45 минут, но ценой увеличения толщины корпуса (8.8 мм против 8.4 мм у Realme 12 Pro+) и новый датчик камеры для 3x зума, которая, впрочем, фотографирует с таким же качеством, как у смартфона прошлого поколения. Главное новшество Realme 13 Pro+ — ИИ-функции (удаление объектов при обработке снимков в «Галерее» и т.д.). При этом есть все шансы, что эти ИИ-функции появятся и на смартфоне предыдущего поколения, потому что, повторимся — технически они почти идентичны.

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Самое значительное отличие нового iPhone 16 от прошлогоднего iPhone 15 — перестановка расположения камер на задней крышке. И сенсорная боковая клавиша на боковой панели у iPhone 16, которую обозреватели признали неудобной. Смартфоны оснащены одинаковыми дисплеями, у них одинаковые габариты, одинаковые камеры, одинаковая скорость зарядки.

Обновлённый процессор и символически (на 212 мАч) увеличенная ёмкость аккумулятора улучшили автономность и производительность iPhone 16 на 12-16%, что сложно заметить в повседневном использовании. В случае, когда iPhone 15 будет продаваться хотя бы на 5-7 тысяч рублей дешевле, чем iPhone 16, нет никаких причин (кроме нового расположения камер сзади) переплачивать за новинку.