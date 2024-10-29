Apple выпустила iOS 18.1 с поддержкой искусственного интеллекта Apple Intelligence и других улучшений. Об этом сообщает портал 9to5Mac.

Основные нововведения включают поддержку ИИ-системы Apple Intelligence с частью представленных на WWDC функциями, такими как Writing Tools, Reduce Interruptions и инструменты для редактирования в приложении «Фото». Эти нововведения доступны на iPhone 15 Pro, Pro Max и всей серии iPhone 16.

Инструменты для работы с текстом теперь позволяют редактировать и оптимизировать текст в любых приложениях, а функция Reduce Interruptions помогает сортировать уведомления по приоритету, чтобы пользователь реже отвлекался на смартфон. В приложении «Фото» появилась возможность удаления лишних объектов с изображений и улучшенные возможности поиска.

Голосовой помощник Siri теперь способен понимать контекстные паузы и изменения в запросах, в почтовом клиенте появились «Приоритетные сообщения» и «Умные ответы». Среди прочего также были добавлены сводки уведомлений для приложений, а также сводки для «Диктофона» и «Заметок».

Вместе с тем в некоторых странах Apple добавила поддержку NFC для сторонних разработчиков, что позволит использовать разные приложения для сторонней оплаты, вносить в смартфон NFC-метки и другое.

Выпуск других функций, заявленных еще летом на конференции WWDC 2024, таких как интеграция с ChatGPT и генератор изображения, появятся в обновлении iOS 18.2.