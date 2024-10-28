Ученые: мантия Земли расколота надвое

Австралийские ученые из Кертинского университета совместно с китайскими коллегами из лаборатории Лаошань в Циндао пришли к выводу, что мантия Земли разделена на две части. Этот процесс отражает создание и разрушение суперконтинента Пангея. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Geoscience (NatGeo).

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По словам специалистов, мантия состоит из Африканского и Тихоокеанского доменов. Африканский домен простирается от восточного побережья Азии и Австралии через Европу, Африку и Атлантику. Тихоокеанский домен в соответствии с названием охватывает Тихий океан. Домены разделены разломом Тихоокеанского огненного кольца.

Мантия под Африканским доменом полна изотопами множества элементов, чей набор гораздо более разнообразен по сравнению с Тихоокеанским доменом, отметили ученые.

По словам авторов открытия, такая картина отражает последние два цикла суперконтинентов. Около 1,2 млрд лет назад образовался суперконтинент Родиния, который распался примерно 750 млн лет назад. После этого около 335 млн лет назад образовался сверхконтинент Пангея, который прекратил существовать 200 млн лет назад.

После того как Пангея распалась, различные элементы и их изотопы сохранились как в глубоких, так и в поверхностных слоях мантии. Они попали туда в ходе процесса субдукции — наползания одной литосферной плиты на другую.

Результаты исследования проливают больше света на процессы, связывающие мантию и поверхность. Причина распада суперконтинентов не до конца понятна, но считается, что это связано с подъемом горячего мантийного материала из глубоких областей мантии, называемых мантийными «сгустками».

Понимание этих процессов способно помочь геологам определить, где могут быть сконцентрированы полезные мантийные материалы, в частности редкоземельные элементы.