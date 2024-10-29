Samsung представила чипсет Exynos 1580 для смартфонов среднего класса

Компания Samsung официально представила новый чипсет Exynos 1580.

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Это среднеклассовый чипсет, разработанный компанией Samsung, который планируется использовать в следующем поколении бюджетных телефонов Galaxy.

Основные характеристики Exynos 1580 включают усовершенствованную трехкластерную архитектуру:

1 ядро Prime Cortex-A720 с максимальной тактовой частотой 2,9 ГГц;

3 больших ядра Cortex-A720 с тактовой частотой 2,6 ГГц каждое;

4 ядра Cortex-A520 с тактовой частотой 1,95 ГГц.

Чипсет изготовлен по технологии 4 нм и оснащен обновленным графическим процессором на базе архитектуры AMD RDNA 3, который, по заявлению производителя, обеспечивает до 37% улучшенной производительности. Также Exynos 1580 оснащен NPU с вычислительной мощностью 14,7 TOPS.

Exynos 1580 поддерживает дисплеи FHD+ с частотой обновления до 144 Гц, ОЗУ LPDDR5, ПЗУ UFS 3.1, камеры до 200 Мп, Wi-Fi 6E, Bluetooth v5.4 и подключение к сетям 5G. Чипсет поддерживает как Sub-6GHz, так и mmWave 5G с возможностью достижения скорости загрузки до 5,1 ГБит/с.

Согласно ожиданиям, Exynos 1580 дебютирует в смартфоне Galaxy A56, который предположительно выйдет в начале следующего года. Также возможно использование нового чипсета в других устройствах Samsung, включая планшеты.