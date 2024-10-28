Лунный грунт помог воссоздать миллиарды лет истории Луны

Группа ученых из США и Великобритании под руководством доктора Марка Ноттингема смогла реконструировать миллиарды лет истории Луны с помощью лунного грунта, который был собран в 1972 году. Об этом сообщает Space.com со ссылкой на научный журнал Meteoritics & Planetary Science.

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В своем исследовании ученые использовали образцы, которые были привезены на Землю экипажем «Аполлона-16» более пятидесяти лет назад. При этом среди образцов были реголиты — образования в грунте, которые получаются после ударов астероидов.

С помощью детального анализа состава газов в этих образцах, исследователи смогли более детально воссоздать историю Луны. Как заявил доктор Ноттингем, это поможет ученым лучше понять, каким изменениям подверглась Луна за последние несколько миллиардов лет. Кроме того, у этой информации может быть и практическое применение — потенциально ее можно будет использовать при колонизации спутника.

«Одной из проблем создания долгосрочных мест обитания людей на Луне является принятие решений о том, как мы можем использовать природные ресурсы, чтобы не приходилось брать с собой с Земли все необходимое. <...> Подобные исследования пополняют нашу базу знаний о том, где в лунном реголите можно найти полезные элементы, такие как благородные газы, и насколько они могут быть распространены», — рассказал он.

Ранее ученые предположили, что жизнь может существовать в открытом космосе.