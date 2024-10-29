Для бюджетного Samsung Galaxy A56 выпустят шесть обновлений Android

В сети появились характеристики будущего среднебюджетного смартфона Samsung Galaxy A56. Информация об устройстве была опубликована порталом Galaxyclub.nl.

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Согласно источнику, смартфон получит 50-мегапиксельную основную камеру, дополненную ультраширокоугольным модулем на 12 Мп и макромодулем с разрешением 5 Мп. Отмечается, что смартфон получит улучшенную фронтальную камеру, что повысит качество селфи при слабом освещении.

Предполагается, что за производительность Samsung Galaxy A56 будет отвечать процессор S5E8855 под кодовым названием Santa, который, вероятно, выйдет на рынок под именем Exynos 1580. В базе данных Geekbench Galaxy A56 показал результаты, сопоставимые с чипом Snapdragon 888 — 1341 балл в одноядерном и 3836 баллов в многоядерном тестах.

Вместе с тем смартфону Galaxy A56 приписывают шесть лет поддержки ПО со стороны производителя, включая шесть номерных обновлений Android.

Ожидается, что Samsung Galaxy A56 поступит в продажу по цене от €450 до €500 (от 47,3 до 52,6 тыс. руб.).