В WhatsApp появится подозрительная ИИ-функция

В мессенджер WhatsApp для Android была добавлена новая функция на основе искусственного интеллекта. Разработчики приложения сообщили, что чат-бот, использующий технологию Metа Al, способен запоминать часть переписки пользователей для предоставления наиболее релевантных ответов.

Редакции издания Readovka данное нововведение показалось подозрительным.

«Чат-бот на базе нейросети Metа Al автоматически запоминает часть переписки, чтобы якобы «давать более релевантные ответы», – сомневается Readovka.

Согласно заявлениям разработчиков, данная функция находится на стадии разработки. Пользователи смогут управлять сохраненными данными через раздел «Память», где они смогут удалить информацию из чат-бота по своему усмотрению.

WhatsApp – это американский бесплатный сервис обмена мгновенными сообщениями и голосовой связи по IP. Сервис позволяет пользователям обмениваться текстовыми и голосовыми сообщениями, совершать голосовые и видеозвонки, обмениваться изображениями и другими файлами. Для регистрации требуется указание номера мобильного телефона. Ежемесячно сервисом по всему миру пользуются более 2 млрд человек.