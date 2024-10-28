Возникновение воды на Земле связали с солнечным ветром

Происхождение воды на Земле остается одной из главных загадок науки. Существует несколько теорий, посвященных этой теме. По одной из них, вода присутствовала на планете изначально, по другой – была принесена космическими телами, астероидами и кометами.

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Новое исследование, проведенное учеными Чешской академии наук в Праге, показало, что важную роль в образовании воды мог сыграть солнечный ветер. Известно, что солнечный ветер – это постоянный поток заряженных частиц, которые поступают от нашей звезды. Самой распространенной частицей является ион H+.

Ученые предположили, что солнечный ветер может способствовать появлению воды, сталкиваясь с поверхностями из кислородсодержащих минералов. Чтобы проверить эту теорию, они провели ряд лабораторных экспериментов.

Команда протестировала 14 кислородсодержащих минералов, бомбардируя их атомами и ионами водорода и дейтерия. Наблюдения показали, что ионы вступали в реакцию с поверхностным кислородом в решетке минерала и образовывали молекулы воды, сообщает Astrophysical Journal.

Образцы оксидных материалов подвергались воздействию сильного потока H, H+ и молекулярного водорода, имитирующего солнечный ветер, а также интенсивного видимого и ультрафиолетового излучения. Ученые предположили, что такие реакции могут объяснить наличие воды в грунте безвоздушных объектов, таких как Луна, и на астероидах.

Другое исследование показало, что древнюю Землю могла окружать система колец. Она должна была повлиять на климат планеты.