Китайская компания займется суборбитальным туризмом

Китайская компания Deep Blue Aerospace с 2027 года запланировала заняться суборбитальным туризмом. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Для суборбитальных пилотируемых запусков компания планирует использовать перспективную ракету Nebula-1. Deep Blue Aerospace уже продала два билета на пуски. Стоимость билета составляет 210 тысяч долларов.

В планах компании — разработка шестиместной многоразовой суборбитальной капсулы, рассчитанной на высоту от 100 до 1500 километров, где экипаж в условиях микрогравитации будет находиться до 600 секунд.

В сентябре Deep Blue Aerospace провела частично успешные испытания многоразовой ракетной ступени. В ходе испытания на ступени, достигнувшей заданной высоты, произошло запланированное отключение двух из трех двигателей. В Deep Blue Aerospace заявили, что в ходе испытания получившая повреждения ступень ракеты Nebula-1 успешно прошла 10 из 11 тестов.