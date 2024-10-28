Эксперты рассказали о критериях выбора нового смартфона

Эксперты сервисного центра Gadget Ufa рекомендуют россиянам при выборе смартфона обратить внимание на объем встроенной памяти.

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По их мнению, модели с памятью менее 128 ГБ не подойдут для активного использования. Об этом сообщает издание UfacityNews.

«Один из ключевых факторов, который следует учесть при покупке телефона – объем памяти», – считают специалисты упомянутого выше предприятия.

Специалисты советуют рассмотреть модели с памятью 512 ГБ и выше тем, кто активно снимает видео в высоком разрешении, играет в ресурсоемкие игры или хранит большое количество файлов на телефоне. Однако они предупреждают, что покупка лишней памяти «про запас» нецелесообразна, если телефон редко заполняется объемными файлами и играми.

Эксперты также напомнили о возможности использования облачных сервисов для хранения фото- и видеоматериалов, что позволит сэкономить на покупке модели с большим объемом встроенной памяти. Однако при этом стоит учесть тот факт, что за большие дисковые объемные онлайн-сервисов придется платить каждый месяц.