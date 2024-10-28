Концентрация углекислого газа в атмосфере Земли достигла рекордного уровня

В 2023 году концентрация загрязняющих веществ в атмосфере планеты достигла рекордно высокого уровня. Такие данные приводятся в исследовании Всемирной метеорологической организации (ВМО).

Наблюдения показали, что углекислый газ накапливается в атмосфере самыми быстрыми темпами за всю историю человечества. За последние 20 лет его уровень возрос более чем на 10%.

По словам экспертов, рост обусловлен «устойчиво высоким» потреблением ископаемого топлива. Также ситуацию усугубляют лесные пожары и возможное снижение способности деревьев поглощать углерод.

Ученые заявили, что в 2023 году концентрация углекислого газа достигла 420 частей на миллион (ppm). Это на 151% превосходит показатель до начала промышленной революции. Концентрация метана составила 1934 частей на миллиард (+265%), закиси азота – 336,9 частей на миллиард (+125%).

Авторы исследования подчеркнули, что рост уровня загрязняющих веществ ускоряет глобальное потепление. Повышение средней температуры даже на долю градуса «оказывает реальное влияние на нашу жизнь и на нашу планету». Так, при потеплении усиливаются лесные пожары, которые выбрасывают все больше СО2 в атмосферу, а нагревающиеся океаны хуже поглощают углерод.

Сопоставимая с современной концентрация углекислого газа в атмосфере наблюдалась на Земле несколько миллионов лет назад. Тогда климат был на 2-3 градуса жарче, а уровень моря – на 10-20 метров выше.

Ранее сообщалось, что на Земле зафиксировали самый продолжительный в истории период рекордных температур. Лето в Северном полушарии стало самым жарким за 2 тысячи лет.