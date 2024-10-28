Посадка первой ступени Super Heavy была на грани катастрофы

Посадка ускорителя Super Heavy компании SpaceX на стартовую башню Mechzilla после запуска миссии Starship 5 оказалась на грани катастрофы. От аварийного отключения системы ее отделяла всего секунда, передает 3Dnews.ru.

Информация об этом появилась в ходе неформальной беседы Илона Маска с сотрудником во время трансляции видеоигры на платформе X (бывший Twitter). Напомним, что ракета-носитель Super Heavy успешно вернулась на Землю 13 октября.

Сотрудник компании заявил, что хочет быть «предельно откровенным насчет того пугающего момента». Он захотел рассказать, что делает команда для исправления ситуации, «потому что основная цель сейчас — дойти до шестого полета».

«Мы были всего в одной секунде от срабатывания аварийного отключения из-за ошибки в конфигурации системы подачи "вращающего" газа, что могло бы дать команду ракете прервать миссию и рухнуть рядом со стартовой башней, вместо приземления», — отметил работник.

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Ранее международная команда исследователей, в которую вошли специалисты Института солнечно-земной физики СО РАН из Иркутска, пришла к выводу, что взрыв космического корабля SpaceX Starship, который произошел в ноябре 2023 года, пробил гигантскую дыру в верхних слоях атмосферы (ионосфере) размером в тысячи километров.