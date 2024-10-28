Ученые научились превращать сухой воздух в питьевую воду
Американские ученые из Невадского университета в Лас-Вегасе разработали технологию, извлекающую большие объемы воды из воздуха в условиях низкой влажности. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).
Команда использовала гидрогелевую мембрану, созданную по подобию кожи древесных лягушек и покровов некоторых растений. Пленка использует известный в природе механизм для переноса воды из окружающего воздуха в жидкость для внутреннего хранения.
Исследователи также выяснили, что сбор атмосферной воды может осуществляться с помощью солнечной энергии и работает при влажности воздуха до 10%.
По их словам, существующие системы получения воды из воздуха теряют эффективность при показателе влажности ниже 30%.
«Мы можем начать прогнозировать, насколько большая система нам понадобится для производства определенного количества воды. Если у нас есть один квадратный метр мембраны, мы можем получать около галлона воды (3,8 литра) в день в Лас-Вегасе и в три раза больше во влажной среде», — отметил профессор Невадского университета Джереми Чо.