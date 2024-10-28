Названа средняя цена смартфона в России в 2024 году

Средняя цена Android-смартфона в России по итогам девяти месяцев 2024 года составила 16 800 руб., в то время как средняя стоимость iPhone достигла 89 000 руб. Об этом «Газете.Ru» стало известно из отчета ретейлера «М.Видео-Эльдорадо», копия которого имеется в распоряжении редакции.

За указанный период продажи смартфонов на российском рынке выросли на 14% в денежном выражении, хотя в третьем квартале рост замедлился. Средняя цена одного смартфона составила 23 700 руб.

Всего за первые девять месяцев 2024 года россияне приобрели 22,3 млн смартфонов на общую сумму 528 млрд руб. В топ-5 брендов по количеству продаж вошли Redmi, Tecno, Samsung, realme и Infinix. В денежном выражении лидером рынка стала Apple, за которой следуют Samsung, Redmi, Tecno и Realme.

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Самыми продаваемыми моделями стали Realme Note 50 с емкостью 64 ГБ, Realme Note 50 с емкостью 128 ГБ, а также Redmi 13C с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.

Екатерина Иксанова, руководитель департамента «Телеком и Гаджеты» группы компаний «М.Видео-Эльдорадо», отметила, что рост продаж смартфонов обусловлен развитием технологий и растущим влиянием искусственного интеллекта, который превращает смартфоны в персональных помощников.