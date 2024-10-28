Названы время и место изобретения колеса

Группа инженеров и историков воссоздала обстоятельства первого использования колеса в истории человечества. По их мнению, это произошло около 6 тысяч лет назад в Карпатских горах.

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Никто не знает, кто изобрел колесо и когда именно оно появилось в обиходе. Известно лишь, что его широко использовали по всему миру еще за 3 тысячи лет до нашей эры.

Новое исследование команды Иллинойского университета в Урбане-Шампейне, Технологического университета Джорджии и Колумбийского университета (США) гласит, что колесо изобрели на медном руднике на территории современной Восточной Европы. Это позволило значительно упростить добычу руды и ее транспортировку вниз по склонам.

Вероятным предшественником колеса мог быть каток – ствол дерева, лишенный ветвей. За тысячи лет до появления колеса люди обнаружили, что предметы легче перемещать вниз по склону, если на чем-то их катить.

Авторы исследования предположили, что первым нововведением, которое привело к изобретению колеса, стало добавление канавок к каткам. Они предотвращали соскальзывание груза руды в сторону. Второе заключалось в увеличении диаметра концов ствола по сравнению с центральной частью. Это позволило создать неподвижную ось. Третья новинка, по словам ученых, подразумевала разделение неподвижной оси и движущегося колеса и создание креплений между ними.

Такой процесс разработки и усовершенствования конструкции мог длиться около 500 лет, сообщает Royal Society Open Science. Ученые отметили, что другие цивилизации также могли независимо изобрести колесо.

Ранее стало известно, что ели первые люди на Земле. Около 100 тысяч лет назад они начали употреблять мясо и рыбу.