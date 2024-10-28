Вице-президент Nvidia считает, что ИИ "приобретет человеческие формы"

Искусственный интеллект (ИИ) в будущем приобретет человеческую форму и будет выполнять задачи в реальном мире. Такое мнение высказал вице-президент американской технологической компании Nvidia Масатака Осаки.

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По его оценке, ИИ "приобретет человеческие формы", а будущие вызовы для развития отрасли "будут заключаться не только в создании [роботов] гуманоидов, но и в привлечении искусственного интеллекта к операциям в реальном мире", передает его слова издание Nikkei Asia. Масатака Осаки считает, что Япония может стать мировым флагманом в области ИИ, если сможет быстро адаптировать подобных роботов для работы в реальном секторе экономики.

18 июня Nvidia стала самой дорогой компанией в мире, обойдя технологического гиганта Microsoft. Стоимость акций компании тогда достигала $135,21 за штуку. Согласно данным биржи NASDAQ, на текущий момент рыночная капитализация производителя чипов составляет $3,47 трлн.

Nvidia - американская технологическая компания, разработчик графических процессоров и чипов, основанная в 1993 году. Ее штаб-квартира находится в городе Санта-Клара (штат Калифорния). Разработки компании получили широкое распространение в индустрии искусственного интеллекта, видеоигр и автомобильной промышленности.