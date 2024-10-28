Обнародованы подробности пятых летных испытаний Starship

В ходе последних — пятых — летных испытаний компания SpaceX чуть не потеряла ускоритель Super Heavy, то есть первую ступень многоразовой транспортной системы Starship. Об этом сообщает SpaceNews.

Издание ссылается на опубликованный в сети X главой SpaceX пост, в котором имеется запись разговора нескольких человек, наблюдавших за ходом испытаний. В ней можно можно услышать, как один из сотрудников компании заявил о проблеме с призмляющимся Super Heavy, в одном из двигателе которого не увеличилось давление.

«Мы были в секунде от того, чтобы споткнуться, прекратить полет и заставить ракету врезаться в землю», — заявил он.

По его словам, компания разработала множество условием для аварийного завершения летных испытаний, часть из которых не была достаточно хорошо обоснована.

В ходе пятых летных испытаний многоразовой транспортной системы Starship, состоявшихся 13 октября, удалось при помощи механического манипулятора Mechazilla поймать ее первую ступень — ускоритель Super Heavy.