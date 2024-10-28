На Земле началась слабая магнитная буря

Утром в понедельник отражающий уровень возмущений геомагнитного поля достиг отметки в пять единиц, что свидетельствует о начале слабой магнитной бури на Земле.

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Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Как и ожидалось, на Земле началась магнитная буря. В 8 часов 59 минут по московскому времени индекс Кр, отражающий уровень возмущений геомагнитного поля, достиг отметки в 5 единиц, что соответствует слабой магнитной буре класса G1", - говорится в сообщении.

Отмечается, что магнитная буря в диапазоне от слабой до средней завершится только ранним утром вторника.

Ранее Леус сообщал об очередной сильной вспышке на Солнце интенсивностью Х1.8, что по прогнозам должно было стать причиной слабых магнитных бурь.